Portofino: i due servizi igienici pubblici rendono 100mila euro all’anno

Uno è ubicato in piazza Libertà dove arrivano i bus di linea, l’altro lungo molo Umberto dove attraccano i battelli turistici. Sono i due servizi igienici (un terzo è all’interno dell’autosilo) recentemente riqualificati con interventi importanti che garantiscono agli ospiti un servizio indispensabile. La pulizia, continua, viene garantita da personale della “Portofino Mare”, società in house del Comune. Costo per fruirne 1 euro. La gestione offre al Comune di Portofino un utile di circa 100mila euro all’anno. La cifra è confermata dal sindaco Matteo Viacava. Ciò dovrebbe invogliare altri Comuni turistici a potenziare questi gabinetti pubblici evitando che siano i bar a doversi sobbarcare il servizio. Stupisce che non esista una legge regionale (se c’è non viene applicata) che imponga ai Comuni un numero di servizi adeguato agli abitanti e al movimento turistico. Alcuni Comuni affittano wc chimici solo durante particolari sagre.

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