Recco: torna “Chimica & Cucina” con il professor Riccardo Carlini

Forti del successo travolgente delle prime otto edizioni, i fornelli e le provette del ristorante “Da Ö Vittorio” a Recco sono pronti a riaccendersi per una nuova, imperdibile stagione di “Chimica & Cucina”. A guidare questo straordinario viaggio sarà ancora una volta il Prof. Riccardo Carlini, ideatore e anima dell’iniziativa. Chimico, docente presso il Liceo Artistico “Klee-Barabino” di Genova, nonché instancabile ricercatore, divulgatore e apprezzato autore di testi scientifici. Con il suo stile brillante e contagioso, Carlini saprà trasformare concetti complessi in un’esperienza visiva e sensoriale unica.
La stagione 2026/2027 si snoderà attraverso 8 incontri a cadenza mensile, da ottobre a maggio, uniti da un unico, affascinante fil rouge: i colori nell’alimentazione.
Il primo appuntamento è fissato per giovedì 22 ottobre alle ore 19:00 ed è interamente dedicato ai cibi di colore marrone, simbolo per eccellenza dell’autunno. Dalle castagne ai funghi, passando per le olive, il marrone svelerà tutta la sua insospettabile magia chimica e gastronomica. Come ricorda il relatore: «In cucina, il marrone è il colore della croccantezza e dell’intensità dei profumi che si sprigionano nella reazione di Maillard: qui la chimica trasforma i carboidrati e le proteine in aromi supremi»
Durante la conferenza-spettacolo, il Prof. Carlini condurrà il pubblico alla scoperta delle proprietà organolettiche, nutrizionali e terapeutiche degli alimenti autunnali. Non mancheranno piacevoli esperimenti per svelare i trucchi gastro-scientifici per la realizzazione di piatti perfetti, abbinamenti inediti e l’esaltazione dei sapori attraverso vini speciali.
Al termine della presentazione scientifica, la teoria lascerà spazio alla pratica con la consueta cena a tema: un momento ludico in cui la scienza si traduce in puro piacere per il palato. Il menù ideato per la Serata Marrone rilegge la tradizione ligure e autunnale con tocchi di sorprendente maestria:
- Focaccia col formaggio alla “cenere” con olive taggiasche
- Tagliolini al cacao con fonduta di Castelmagno, pere e nocciole tostate
- Coniglio in casseruola con castagne, olive e timo
- Semifreddo ai marroni con crema di cachi e melograno
A rendere la serata ancora più speciale sarà il prestigioso partner dell’evento, la storica Cioccolateria Romeo Viganotti di Genova, che offrirà a tutti i partecipanti uno squisito omaggio goloso. Inoltre, a ciascun presente verrà consegnata una tessera fedeltà che permetterà di ottenere piacevoli omaggi: l’obiettivo è fare l’en plein di tutti gli 8 appuntamenti! L’evento gode del patrocinio e prezioso supporto dell’Assessorato alla Cultura della Città di Recco e della Pro Loco Recco.
Un’occasione irripetibile per gli amanti della buona tavola, i curiosi e chiunque desideri guardare il cibo con occhi diversi. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria!
Info e prenotazioni
Prezzo: Conferenza + cena, acqua e caffè: 36€
Prezzo: Conferenza + cena, acqua, calice di vino e caffè: 40€
- Ristorante “Da Ö Vittorio”: Tel. 0185 74029 | Email: info@daovittorio.it
- Pro Loco Recco: Tel. 0185 722440 | WhatsApp: 334 8754058
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