‘Santa’: ascensore guasto blocca persona disabile, complesso intervento: carec

Una persona con grave disabilità motoria è rimasta bloccata per oltre un’ora sulla terrazza dell’Istituto Colombo, in via Dogali, a Santa Margherita Ligure, a causa di un guasto all’ascensore. Per riportarla al piano terra e recuperare la sua carrozzina elettrica è stato necessario un complesso intervento di soccorso, con l’impiego della Croce Verde, della polizia locale e dei vigili del fuoco, che hanno fatto arrivare da Genova anche un’autoscala.

L’episodio è avvenuto questa mattina, domenica 11 ottobre, tra le 10 e le 11.30, e ha provocato momenti di apprensione, oltre alla chiusura al traffico di via Dogali.

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