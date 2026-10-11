Stefano Melissano è il nuovo direttore sportivo del Genoa

Una possibilità che aveva iniziato a svilupparsi già alla fine del mercato estivo, trovando sempre più concretezza nelle prime settimane autunnali e che ora trova un compimento effettivo. Il Genoa CFC ufficializza infatti due nuovi ingressi nell’organigramma societario: François Modesto assume il ruolo di Chief of Football, mentre Stefano Melissano sarà il nuovo Direttore sportivo. A Modesto, con un recente passato da direttore tecnico della Juventus, spetterà la gestione strategica e l’indirizzo dell’area tecnica del club rossoblu, mettendo a disposizione la propria esperienza dirigenziale maturata in ambito nazionale e internazionale. L’ex dirigente aquilotto, invece, guiderà la direzione sportiva della prima squadra, occupandosi della selezione e della gestione delle risorse, oltre che delle operazioni di calciomercato, in continuità con il percorso di sviluppo e valorizzazione della rosa. La società ha rivolto a entrambi i dirigenti i migliori auguri di buon lavoro per le nuove sfide professionali.

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