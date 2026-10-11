Via Volta, sei rallentatori in 500 metri: “Spreco di soldi pubblici e un pericolo per le due ruote”

Buongiorno,

finalmente questa Amministrazione ha trovato il modo per farsi ricordare nella storia della nostra città e non solo. Abbiamo in via Volta a Valdellora, un esempio che se non è unico è comunque raro a trovarsi: rallentatori in mezzo ad una salita (anche di pendenza considerevole) dove non ci sono abitazioni ma solo qualche box auto (dall’altro lato un marciapiede che per lo più è utilizzato come parcheggio). Questi rallentatori sono estremamente pericolosi soprattutto per chi utilizza le due ruote perchè in salita se rallenti troppo come ti impongono questi strumenti, rischi di perdere l’equilibrio, se poi ci sono due persone a bordo siamo al pericolo di trovarsi facilmente con le chiappe a terra. In discesa non servono a niente perché non rallentano nessuno. Per non parlare poi del fatto che in un tratto di 500 metri ne sono stati installati ben sei e anche questa credo sia una splendida rarità. Un tempo dei ragazzini con i motorini sfrecciavano lungo la via, ma oggi questo fenomeno è quasi del tutto scomparso grazie alle periodiche ronde delle forze dell’ordine. La comunità non ne sentiva la necessità, purtroppo è solo uno sperpero di quattrini pubblici.

Distinti saluti

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com