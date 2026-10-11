“Visibilità ridotta, marciapiede occupato e sporcizia davanti alla scuola. Quanto dobbiamo ancora aspettare?”

Un gruppo di genitori degli alunni della scuola Santa Caterina dell’Isa 13 chiede al Comune di Sarzana e agli uffici competenti un intervento urgente sugli spazi davanti al plesso. Gli arbusti invadono la strada e riducono la visibilità, rendendo pericolosa la viabilità in un punto frequentato quotidianamente dai bambini. “Davanti a una scuola la visibilità e la sicurezza dei passaggi dovrebbero essere una priorità. La vegetazione occupa parte della strada e impedisce di vedere bene. Lasciare questa situazione irrisolta significa esporre i nostri figli a un rischio evitabile».

A complicare il quadro si aggiunge il cantiere sospeso «a data da destinarsi», che occupa sei posti auto e anche il marciapiede, limitando il passaggio pedonale. In un’area dove i parcheggi sono già pochi, entrata e uscita risultano inoltre difficoltose per la contemporanea presenza delle operazioni di scarico legate all’area commerciale del supermercato. Tra le canne si accumulano sporcizia, bottiglie e rifiuti organici: condizioni che possono favorire la presenza e la proliferazione di topi. Restano anche l’edera, la vegetazione sui marciapiedi e una cancellata danneggiata da mettere in sicurezza. Dobbiamo aspettare di vedere i topi attraversare la strada davanti alla scuola prima che qualcuno intervenga? I rifiuti devono essere rimossi e la vegetazione tagliata. È difficile comprendere perché interventi così elementari debbano diventare oggetto di una protesta pubblica”.

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