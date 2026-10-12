“10 K – I tre borghi”, sabato si corre lungo la ciclopedonale rivierasca

Sabato prossimo, 17 ottobre, torna la “10 K – I tre borghi”, manifestazione podistica sulla ciclopedonale lungomare tra Levanto, Bonassola e Framura, dunque con passaggi nelle ex gallerie ferroviarie. L’evento, alla quinta edizione, è organizzato dalla Stralevanto 2000. Partenza alle 16.00 dal lungomare Vespucci di Levanto. Per maggiori informazioni rimandiamo al sito della Stralevanto 2000.
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