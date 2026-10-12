COMMENTA
CONDIVIDI

Al Costa un incontro su “Dai salotti alle barricate. Donne protagoniste del Risorgimento” con l’autrice Simonetta Ronco

Al Costa un incontro su “Dai salotti alle barricate. Donne protagoniste del Risorgimento” con l’autrice Simonetta Ronco

Piazza Verdi, Palazzo delle Poste, Palazzo degli studi, liceo Costa

La Società Dante Alighieri della Spezia promuove per giovedì 15 ottobre alle 16:00, al Liceo classico Costa, un incontro dedicato a Dai salotti alle barricate. Donne protagoniste del Risorgimento (Macchione Editore, Varese, 2024), testo storico della nota docente universitaria, giornalista e scrittrice genovese Simonetta Ronco, che sarà presente all’iniziativa, curata e condotta dalla dott.ssa Annalisa Coviello.

“Lo studio si inserisce perfettamente nella scia del progetto Mnemosine – Donne nell’ombra, fondato dalla stessa Ronco nel 2018 per strappare all’oblio le figure femminili dimenticate dal tempo – si legge in un comunicato sull’incontro diffuso dalla Dante Alighieri spezzina -. Il volume non celebra nomi già noti ai manuali scolastici, ma restituisce voce, carne e dignità alle donne meno valorizzate e conosciute. Anima e cuore di un ‘secolo lungo’, fatto di passioni travolgenti, ideali feroci e sacrifici estremi, queste protagoniste hanno sfidato i propri tempi, dai primi moti insurrezionali fino alla storica breccia di Porta Pia. C’è chi ha sfiorato la rivoluzione restando ai margini, chi si è lasciata travolgere per amore di un uomo, e chi, rispondendo solo alla propria coscienza e in totale libertà, ha affrontato pericoli mortali pur di dare il proprio insostituibile contributo all’unità d’Italia”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com