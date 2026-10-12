Al Costa un incontro su “Dai salotti alle barricate. Donne protagoniste del Risorgimento” con l’autrice Simonetta Ronco

La Società Dante Alighieri della Spezia promuove per giovedì 15 ottobre alle 16:00, al Liceo classico Costa, un incontro dedicato a Dai salotti alle barricate. Donne protagoniste del Risorgimento (Macchione Editore, Varese, 2024), testo storico della nota docente universitaria, giornalista e scrittrice genovese Simonetta Ronco, che sarà presente all’iniziativa, curata e condotta dalla dott.ssa Annalisa Coviello.

“Lo studio si inserisce perfettamente nella scia del progetto Mnemosine – Donne nell’ombra, fondato dalla stessa Ronco nel 2018 per strappare all’oblio le figure femminili dimenticate dal tempo – si legge in un comunicato sull’incontro diffuso dalla Dante Alighieri spezzina -. Il volume non celebra nomi già noti ai manuali scolastici, ma restituisce voce, carne e dignità alle donne meno valorizzate e conosciute. Anima e cuore di un ‘secolo lungo’, fatto di passioni travolgenti, ideali feroci e sacrifici estremi, queste protagoniste hanno sfidato i propri tempi, dai primi moti insurrezionali fino alla storica breccia di Porta Pia. C’è chi ha sfiorato la rivoluzione restando ai margini, chi si è lasciata travolgere per amore di un uomo, e chi, rispondendo solo alla propria coscienza e in totale libertà, ha affrontato pericoli mortali pur di dare il proprio insostituibile contributo all’unità d’Italia”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com