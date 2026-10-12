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Cronaca

Albenga, intensificati i controlli della polizia locale sul territorio: due arresti per spaccio

Albenga, intensificati i controlli della polizia locale sul territorio: due arresti per spaccio

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Albenga. Nel corso dell’ultimo mese la polizia locale di Albenga ha avviato un’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, attraverso una serie di interventi straordinari finalizzati a rafforzare la presenza degli agenti nelle aree maggiormente segnalate dai cittadini e a contrastare e prevenire comportamenti illeciti.

I servizi hanno visto l’impiego di 12 agenti per ciascun intervento, con controlli mirati in alcune zone della città, tra cui viale Pontelungo, piazza del Popolo, viale Martiri, piazza Europa, i giardini Paolo VI e piazza Berlinguer, oltre ad altre aree del territorio comunale.

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