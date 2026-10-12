Albenga: sicurezza del territorio, gestione dell’acqua e qualità urbana al centro del confronto europeo a Bruxelles

Albenga. La sicurezza del territorio, la gestione delle risorse idriche e la riqualificazione degli spazi urbani saranno i temi al centro degli appuntamenti europei in programma a Bruxelles dal 12 al 15 ottobre, ai quali parteciperà il consigliere comunale di Albenga Raiko Radiuk, rappresentante del Comune nella rete EU Local Councillors.
La partecipazione offrirà l’occasione per approfondire le politiche europee dedicate allo sviluppo dei territori, alla prevenzione del rischio e alla sostenibilità, con particolare attenzione alle possibili ricadute per Albenga e la sua piana agricola.