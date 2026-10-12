Autobus in ebollizione in autostrada: ritardo e disagio per studenti e pendolari diretti a Varese Ligure

Un autobus di Atc partito dalla Spezia e diretto a Varese Ligure, carico di pendolari e studenti, è andato in ebollizione oggi poco prima di entrare in autostrada, costringendo i passeggeri ad attendere il cambio del mezzo e provocando un ritardo di quasi un’ora. La corsa coinvolta è quella in partenza da piazza Chiodo alle 13.30.

Dopo aver percorso il raccordo, il problema si è verificato all’altezza del casello autostradale, dove è stato necessario sostituire il bus. Sul posto è intervenuta anche la Polizia stradale per gestire la viabilità durante le operazioni. I passeggeri sono così arrivati a Borghetto con quasi un’ora di ritardo, col rischio di perdere le coincidenze per raggiungere altre destinazioni.

L’episodio riporta l’attenzione sulle criticità di vario genere che affliggono il trasporto pubblico locale e sulle condizioni del mezzo, che aveva già manifestato problemi venerdì scorso. In quell’occasione l’autobus era stato fermato a San Benedetto dopo che la temperatura dell’impianto di raffreddamento aveva raggiunto i 110 gradi.

L’autista della corsa odierna aveva quindi segnalato le proprie perplessità sull’affidabilità del veicolo, ma, stando a quanto appreso, ha ricevuto rassicurazioni sulle perfette condizioni della vettura.

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