Concluso l’intervento di disinfestazione della scuola di Marinella, il plesso può riaprire

Martedì mattina gli alunni del plesso scolastico di Marinella potranno tornare regolarmente in classe per le lezioni. La ditta di disinfestazione incaricata nei giorni scorsi dal Comune di Sarzana ha consegnato il report di chiusura dell’intervento di posizionamento di esche e trappole per piccoli roditori di cui era stata segnalata la presenza. Il controllo di questa mattina ne ha confermato l’efficacia dando via libera alla pulizia straordinaria della struttura in vista della riapertura.

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