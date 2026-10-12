Cure dentistiche gratis per minori in difficoltà: nuova intesa tra Comune e associazione Arkè

Genova. Il Comune di Genova e l’associazione Arkè firmano una nuova intesa finalizzata a garantire cure dentistiche gratuite a minori che vivono in contesti di difficoltà.

L’accordo prevede che odontoiatri volontari che fanno parte dell’associazione Arké si occupino di curare bambini e ragazzi membri di famiglie seguite dai servizi sociali e accolti in strutture protette (comunità educativo-assistenziali e centri socioeducativi), portando avanti anche attività di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della salute orale da realizzarsi anche attraverso il Centro per le Famiglie del Comune di Genova, i municipi e i contesti scolastici ed educativi.

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