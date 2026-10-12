Dal Comune di Sarzana via libera ad Intermarine per il nuovo parcheggio in via Alta Vecchia

Via libera al nuovo parcheggio a servizio dello stabilimento Intermarine di Sarzana. Il Comune ha approvato la realizzazione di un’area di sosta in via Alta Vecchia, destinata alle esigenze del cantiere navale. La decisione arriva al termine di un percorso amministrativo che ha coinvolto diversi enti, chiamati a valutare soprattutto gli aspetti ambientali, paesaggistici e quelli legati alla viabilità. L’approvazione è contenuta in una determina dell’8 ottobre, firmata dal dirigente comunale Giovanni Mugnani, che integra un precedente provvedimento adottato a settembre. L’intervento, richiesto da Intermarine Spa interessa un terreno a destinazione agricola nelle vicinanze dell’area produttiva. La sua collocazione ha richiesto particolare attenzione per la presenza di vincoli paesaggistici e la vicinanza al Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara.

Proprio dall’Ente Parco è arrivato il nulla osta, accompagnato da alcune condizioni per limitare l’impatto sull’ambiente circostante. Il terreno dovrà mantenere la propria permeabilità, evitando quindi un’eccessiva impermeabilizzazione delle superfici, mentre l’illuminazione dovrà essere contenuta e spenta durante le ore notturne. È previsto inoltre il rafforzamento delle aree verdi attraverso la piantumazione di alberi e arbusti tipici del territorio, con una fascia vegetata larga almeno dieci metri lungo il lato orientale. Anche la Soprintendenza ha espresso parere favorevole, ritenendo che le soluzioni individuate non comportino modifiche significative al paesaggio e siano compatibili con le caratteristiche della zona.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com