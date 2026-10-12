Emergenza acqua a Borgio, confronto con la Regione. Il sindaco: “Per le soluzioni bisogna aspettare due mesi”

Borgio Verezzi. “Il dato preliminare è che gli Pfas sono ancora presenti e questo richiede un sacrificio di settimane. Serviranno ancora un paio di mesi per avere soluzioni tecniche. Servizi Ambientali sta lavorando, noi abbiamo predisposto lo spazio, dobbiamo fare le ordinanze per accelerare il percorso. Chiedo la massima attenzione di tutti a rispettare le regole“. Lo ha detto il sindaco Renato Dacquino dopo la riunione con la Regione sul tema dell’acqua inquinata con gli Pfas a Borgio Verezzi.

“Terremo informati i cittadini appena avremo i dati ufficiali – prosegue – e vi terremo aggiornati anche sulle prossime tappe e i tempi tecnici per le soluzioni. E’ un tema importante che coinvolge tutta la comunità. Certamente è pesante per tutti. Non è facile”.

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