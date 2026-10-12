Finalpia, il consigliere Guzzi sui campi da tennis: “Bene la convenzione, ma gli investimenti del Comune si sono fermati”

Finale L. Il consigliere di minoranza Andrea Guzzi vota a favore per la nuova convenzione di 12 anni ma incalza la maggioranza sui campi da tennis di Finalpia: “Occorrono investimenti da parte comunale per completare il rinnovamento iniziato con l’acquisto della struttura nel 2017”.
L’ex vice sindaco non si accontenta di un rinnovo di convenzione fatto dall’amministrazione e in Consiglio comunale chiede un impegno politico da parte della Giunta per “completare il percorso di restyling iniziato nel 2017”.