Il Piano casa potrebbe portare nello Spezzino risorse da distribuire su 100 alloggi Arte

Cento alloggi di edilizia residenziale pubblica da recuperare nel territorio spezzino con i finanziamenti che potrebbero arrivare dalla prima tranche del Piano casa, il pacchetto di norme varato per riequilibrare il mercato dell’abitare. La manovra fissa il recupero dell’esistente, la riqualificazione del patrimonio pubblico e la tutela dal consumo di suolo quali direttrici centrali. Il tema è stato al centro del dibattito durante “La casa in piazza”, la tre giorni promossa alla Spezia da Confartigianato.

Tra i nodi affrontati dall’associazione di categoria figurano gli impatti concreti che le nuove disposizioni avranno a livello locale, con una serie di spunti emersi dai rappresentanti dell’edilizia pubblica e dei proprietari immobiliari, il ruolo dell’amministrazione locale e l’impegno chiesto agli ordini professionali. L’architetto Marco Tognetti, amministratore unico di Arte, ha richiamato le cifre della manovra, spiegando che “l’impianto normativo prevede 970 milioni di euro fissati per il triennio 2026-2030”. Mediante i contatti diretti con il commissario e il subcommissario, “è stato anticipato che si sta lavorando al primo bando per mettere sul mercato 700 milioni di interventi destinati a finanziare il recupero degli alloggi”. Un passaggio operativo atteso “entro il mese di novembre” e che, in base al peso del patrimonio locale, porta a stimare che “sulla provincia possano ricadere risorse per circa 3 milioni di euro”, con l’obiettivo di “traguardare il recupero di non meno di 100 alloggi” e con la condizione inderogabile che “questi immobili siano preassegnati prima della fine dei cantieri, con le prime consegne previste entro giugno 2027”.

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