Il Sistema bibliotecario urbano compie quarant’anni: tre mesi di libri, incontri e idee per festeggiarlo

Quarant’anni di attività, tra promozione della lettura, conservazione e nuove sfide educative. Il Sistema bibliotecario urbano della Spezia celebra nel 2026 il suo quarantesimo anniversario insieme alla Biblioteca civica “P. M. Beghi” con il programma “40 anni di libri, incontri e idee”, un ciclo di appuntamenti, corsi e mostre che accompagnerà la città da ottobre fino a dicembre.

Il calendario entra nel vivo con le attività formative e culturali distribuite tra la Biblioteca Beghi, la Biblioteca civica “U. Mazzini” e la Mediateca regionale ligure “S. Fregoso”. Tra le iniziative già avviate si segnalano il corso gratuito di fotografia a cura di Irene Malfanti (sei appuntamenti) e il corso di scrittura in collaborazione con Sebastiano Mondadori presso la Mediateca. Dal 6 ottobre al 12 novembre è in programma la rassegna “Storie. Incontri d’autore alla Spezia”, realizzata insieme a Fondazione Carispezia, mentre dal 17 ottobre al 4 dicembre la Biblioteca Beghi ospiterà un corso gratuito di fumetto curato dall’associazione Mammaiuto per ragazzi dai 14 ai 18 anni. Parallelamente proseguono i laboratori educativi di “Divertiamoci imparando” e le attività per ragazzi dai 10 ai 14 anni strutturate come sfide ed enigmi tra gli scaffali.

In agenda figurano poi il festival “Giallo & Noir nel Golfo dei Poeti” (dal 6 all’8 novembre in Mediateca) e il convegno dedicato ai restauri delle collezioni storiche “Conservare il passato” (lunedì 9 novembre alla Biblioteca Mazzini). L’evento clou dell’anniversario si terrà dal 13 al 15 novembre con “Spaginati. Autori, creator e nuove storie per una generazione che cambia”, tre giornate di incontri rivolte ai giovani dai 12 ai 25 anni tra la Biblioteca Beghi e la Mediateca. A chiudere il programma, dal 5 al 13 dicembre, sarà il “Mercatino gratuito dei libri usati” delle biblioteche Beghi e Mazzini, dove i volumi scartati con l’autorizzazione della Soprintendenza verranno messi a disposizione della cittadinanza senza costi.

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