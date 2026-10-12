Lavagna: continua il confronto sul depuratore per una soluzione sostenibile

A Lavagna prosegue il percorso per definire il futuro del nuovo depuratore, con l’obiettivo di individuare una soluzione condivisa e a basso impatto per la città. Negli scorso giorni si è svolto un sopralluogo nell’area del porto alla presenza del sindaco Gian Alberto Mangiante, dell’assessora Egle De Ferrari Rolleri, del commissario straordinario Fabio Fattuzzo e dei rappresentanti degli enti coinvolti. Al centro del confronto c’era la necessità di rivedere l’impostazione originale dell’opera, superando in modo definitivo l’ipotesi di un edificio alto 17 metri, considerata non accettabile per il contesto cittadino e portuale. Tra le alternative sul piatto dei tecnici c’è un significativo ridimensionamento delle altezze, che non dovrebbero superare gli 8 metri, e l’eventuale realizzazione di parte della struttura in modalità interrata o seminterrata.

L’obiettivo prioritario resta quello di tutelare il paesaggio e l’ambiente circostante, garantendo al contempo la piena efficienza tecnica dell’impianto. Su questo fronte, l’Amministrazione comunale ha avanzato richieste specifiche legate alla sostenibilità tra cui la valutazione del riutilizzo delle acque depurate per scopi irrigui ed ecologici e la posa di pannelli solari sulla copertura dell’edificio. I prossimi passaggi vedranno l’avvio di ulteriori approfondimenti tecnici e progettuali per giungere a una sintesi capace di coniugare le esigenze infrastrutturali del territorio con la tutela della qualità ambientale di Lavagna.

» leggi tutto su www.levantenews.it