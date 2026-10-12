Polizia Penitenziaria, il 16 e 17 ottobre a Cairo il raduno del Centro-Nord

Cairo Montenotte. Dopo il giuramento del 186° corso Allievi, che si è svolto nella scuola “Andrea Schivo” sabato scorso, è in programma a Cairo un altro appuntamento con i baschi blu. La città si prepara ad ospitare l’XI Raduno Centro Nord dell’A.N.P.P.E. (Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria). L’importante manifestazione, in programma venerdì 16 e sabato 17 ottobre, richiamerà sul territorio delegazioni, autorità e rappresentanti del Corpo da numerose regioni italiane. L’evento vanta prestigiosi patrocini istituzionali, tra cui spiccano il Ministero della Giustizia, la Regione Liguria, la Provincia di Savona e la Città di Cairo Montenotte, a testimonianza dell’alto valore civile della ricorrenza.

Quest’anno, inoltre, l’XI Raduno Centro Nord assume un profondo significato emotivo, essendo interamente dedicato alla memoria di Antonio Chessa, stimata figura del territorio già Ispettore Superiore del Corpo di Polizia Penitenziaria. Il ricco programma della manifestazione prenderà ufficialmente il via nella serata di venerdì 16 ottobre alle ore 21, offrendo alla cittadinanza un momento di grande spessore artistico. Presso il Teatro “O. Chebello” si terrà infatti il Concerto della Banda Musicale del corpo di Polizia Penitenziaria. L’esibizione dell’orchestra del Corpo, nota per la qualità delle sue esecuzioni e per la capacità di spaziare dalle marce d’ordinanza ai grandi classici della musica internazionale, rappresenterà un caloroso benvenuto in musica per tutti i partecipanti al raduno e per i residenti della Val Bormida.

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