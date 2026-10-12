Porto Venere, bagno in mare a ottobre per tre detenuti del carcere di Parma in permesso premio: ora l’idea di ripulire la spiaggia

Il permesso premio li ha portati fino a Porto Venere, dove hanno potuto trascorrere una giornata lontano dal carcere e immergersi in mare, nonostante fosse già ottobre. La Gazzetta di Parma ha raccontato l’uscita di tre detenuti dell’istituto penitenziario di via Burla, seguiti da una équipe di professionisti impegnati nel loro percorso di riabilitazione.

I protagonisti sono tre giovani detenuti, un marocchino, un rumeno e un senegalese, accompagnati da Bruno Veneri, educatore professionale in carcere, insieme a Federica Vento, tecnico della riabilitazione psichiatrica, e Marika Rossi, psicologa. I tre detenuti tenevano particolarmente a comportarsi nel migliore dei modi fuori dalle mura penitenziarie e, come racconta la ricostruzione della testata parmense, ci sono riusciti.

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