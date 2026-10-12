Recco: “Viaggio oltre la vita”, presentazione del libro di Marino Clavio

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Che cosa accade alla coscienza quando il corpo si avvicina alla morte? È questa la domanda al centro del libro “Viaggio oltre la vita” di Marino Clavio, medico chirurgo ed ematologo, che sarà presentato venerdì 16 ottobre, alle ore 18, nella Sala Polivalente “Franco Lavoratori” di Recco. Nel volume, l’autore esplora il mistero delle esperienze di pre-morte, affrontandolo alla luce della ricerca scientifica e delle grandi domande che l’umanità si pone sull’esistenza di una dimensione oltre la morte fisica. L’incontro, con il patrocinio del Comune di Recco, sarà introdotto da Remo Ferrari.

Nel libro viene analizzato il fenomeno delle Near Death Experiences (NDE), le esperienze vissute da persone che si sono trovate in bilico tra la vita e la morte. Le testimonianze raccolte raccontano percezioni extracorporee, il passaggio attraverso un tunnel luminoso, una profonda sensazione di pace e l’incontro con persone scomparse o sconosciute. Fenomeni studiati da decenni dalla comunità scientifica, che continuano a dividere gli studiosi tra interpretazioni scientifiche e ipotesi che attribuiscono alla coscienza una dimensione non esclusivamente materiale. Esperienze che spesso determinano un profondo cambiamento dei valori esistenziali, in un ambito nel quale medicina, neuroscienze, filosofia e spiritualità si confrontano su una delle più antiche domande dell’umanità: che cosa c’è oltre la vita?

“La presentazione del libro del dottor Marino Clavio rappresenta un’importante occasione di approfondimento e confronto su un tema – dichiara il sindaco Carlo Gandolfo – che affronta interrogativi che riguardano il rapporto tra scienza e spiritualità. Siamo lieti di offrire ai cittadini un’opportunità di riflessione su un argomento che suscita interesse e dibattito”.

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