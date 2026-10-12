Sanità: partecipazione alla campagna sulla prevenzione della vista

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Sono state 364 le persone che hanno effettuato gratuitamente un esame OCT nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria, nell’ambito del weekend dedicato alla prevenzione della vista, organizzato dalla Regione, in collaborazione con il Comitato Macula. Gli esami hanno consentito di individuare situazioni che richiedono particolare attenzione: 21 persone sono risultate con quadri clinici severi e saranno contattate a breve dagli ospedali genovesi per gli approfondimenti necessari; per altre 14 è previsto un nuovo esame OCT nei prossimi mesi. In due casi è stato riscontrato un distacco della retina, con conseguente invio al Pronto soccorso oculistico. A questi si aggiungono oltre 400 persone che in tutta la Liguria si sono sottoposte a screening, visite e consulenze gratuite.

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