Sensibilizzazione sul tumore al seno, Levanto inaugura una “Panchina rosa”

In occasione della giornata dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno e alla prevenzione della patologia, la Pubblica assistenza Croce Verde di Levanto invita la cittadinana a partecipare all’inaugurazione della Panchina rosa, simbolo di vicinanza, sostegno e sensibilizzazione nei confronti delle donne che affrontano la malattia. L’inaugurazione si terrà lunedì 19 ottobre alle 17.30 in piazza del Popolo a Levanto. “La Panchina rosa rappresenta un segno concreto di attenzione e solidarietà verso tutte le persone colpite dal tumore al seno e un invito a non abbassare mai la guardia sull’importanza della prevenzione e di una diagnosi precoce”, si legge nella presentazione dell’iniziativa, in occasione della quale la Loggia medievale di Levanto sarà illuminata di rosa “per rendere ancora più visibile il messaggio di sensibilizzazione e di vicinanza – si legge ancora – che questa giornata vuole trasmettere”. Sarà inoltre presente uno stand Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) con materiale informativo dedicato alla prevenzione e alla ricerca sul cancro. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Dna staff.

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