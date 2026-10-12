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Sensibilizzazione sul tumore al seno, Levanto inaugura una “Panchina rosa”

Sensibilizzazione sul tumore al seno, Levanto inaugura una “Panchina rosa”

Levanto autunnale

In occasione della giornata dedicata alla sensibilizzazione sul tumore al seno e alla prevenzione della patologia, la Pubblica assistenza Croce Verde di Levanto invita la cittadinana a partecipare all’inaugurazione della Panchina rosa, simbolo di vicinanza, sostegno e sensibilizzazione nei confronti delle donne che affrontano la malattia. L’inaugurazione si terrà lunedì 19 ottobre alle 17.30 in piazza del Popolo a Levanto. “La Panchina rosa rappresenta un segno concreto di attenzione e solidarietà verso tutte le persone colpite dal tumore al seno e un invito a non abbassare mai la guardia sull’importanza della prevenzione e di una diagnosi precoce”, si legge nella presentazione dell’iniziativa, in occasione della quale la Loggia medievale di Levanto sarà illuminata di rosa “per rendere ancora più visibile il messaggio di sensibilizzazione e di vicinanza – si legge ancora – che questa giornata vuole trasmettere”. Sarà inoltre presente uno stand Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) con materiale informativo dedicato alla prevenzione e alla ricerca sul cancro. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Dna staff.

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