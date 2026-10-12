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Sindaca Salis: “Il lascito più prezioso che possiamo raccogliere dalla storia di Colombo è per i giovani: abbiate il coraggio di esplorare nuove strade, senza lasciarvi fermare dal giudizio degli altri”

Sindaca Salis: “Il lascito più prezioso che possiamo raccogliere dalla storia di Colombo è per i giovani: abbiate il coraggio di esplorare nuove strade, senza lasciarvi fermare dal giudizio degli altri”

Giorno di Colombo 2026

Genova. Genova ha celebrato oggi Cristoforo Colombo con la tradizionale Cerimonia Colombiana, appuntamento che ogni anno rende omaggio alla figura del grande navigatore e al profondo legame tra la città, la sua storia e la sua vocazione internazionale. La giornata si è aperta alla Casa di Colombo per poi proseguire a Palazzo Ducale, nella Sala del Maggior Consiglio, alla presenza del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, per il 52° Convegno Colombiano, dal titolo “I navigatori del futuro”.
“La Cerimonia Colombiana rinnova ogni anno il legame di Genova con la propria storia e con le tante persone che, partite dalla nostra terra, hanno continuato a custodirne il ricordo e le tradizioni. Un patrimonio di identità che vive anche grazie all’impegno dell’associazione Liguri nel Mondo. Durante la missione a New York dello scorso luglio abbiamo toccato con mano il grande affetto e interesse per Genova, un legame che vogliamo continuare a valorizzare – ha dichiarato la sindaca di Genova Silvia Salis – Oggi voglio rivolgere un messaggio soprattutto ai giovani, ricordando un dipinto di Nicolò Barabino, custodito a Palazzo Orsini, che raffigura Colombo deriso e incompreso mentre cerca di realizzare il suo sogno. Un’immagine che ci insegna quanto sia importante credere nelle proprie idee, anche quando sembrano impossibili, senza avere paura di sbagliare e ricominciare. Il tema di quest’anno, Navigatori del futuro, ci invita proprio a questo: affrontare le nuove sfide con curiosità, determinazione e audacia. È questo il lascito più prezioso che possiamo raccogliere dalla storia di Colombo: il coraggio di esplorare nuove strade, senza lasciarsi fermare dal giudizio degli altri”.

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