Tra martedì e mercoledì le info sul settore ospiti, che potrebbe essere a capienza ridotta

Tra domani e mercoledì verranno pubblicate le informazioni per i biglietti per la sfida tra il Ravenna e lo Spezia, decima giornata del campionato di Serie C girone B. Senza parere negativo dell’Osservatorio per le manifestazioni sportive, finalmente anche i tifosi spezzini potranno seguire la squadra lontano dal Picco, dopo i divieti scontati a Grosseto, Perugia e Pescara, oltre a quello più fresco di Reggio Emilia. Tifo che affollerà il settore ospiti dello stadio Benelli, che potrebbe però vedere una vendita in forma ridotta per motivi di ordine pubblico. Sono 2.470 i posti nel settore dedicato ai tifosi fuori casa nell’impianto romagnolo, ridotti a 627 per le sfide di Serie C. Numero, però, che potrebbe essere ulteriormente ridotto a 550 posti dopo l’incontro del Gos di Ravenna. Novità che arriveranno nelle prossime ore, con la giornata di martedì o quella di mercoledì che aprirà alla vendita ai tifosi spezzini.

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