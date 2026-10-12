Un appello al rispetto: “I fiori sulle tombe non si rubano, si donano”

Buongiorno,

faccio appello a quelle persone che, ripetutamente, rubano i fiori al cimitero direttamente dalle tombe. Carissimi, vi assicuro che non è una sensazione gradevole pensare di aver lasciato i propri cari con un mazzetto di fiori e trovare il contenitore vuoto quando si ritorna al cimitero anche solo dopo poco tempo dall’ultima visita. Se si tratta di problemi economici basta farlo sapere in qualche modo senza la minima preoccupazione che ci sia qualcosa di cui vergognarsi. Per me e la mia famiglia è del tutto normale avere sempre qualche fiore in più da inserire in vasi vuoti di persone che non si conoscono e sono più che sicuro che lo facciano in tanti. Basta una parola e ci pensiamo noi. Se invece si tratta solo di stupidi dispetti vi assicuro che nel vostro gesto non c’è proprio nulla di divertente e di cui vantarsi.

Gabriele

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