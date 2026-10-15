Atc, il Pd: “Corse saltate e utenti a terra. L’unica strada che rimane è il commissariamento della Provincia”

“Passano i giorni, le settimane, i mesi e le corse del servizio di trasporto pubblico continuano a saltare in ogni angolo della città e della provincia”. Andrea Montefiori e Marco Baruzzo, segretari comunale e provinciale del Pd, tornano a denunciare i disservizi di Atc e puntano il dito contro il presidente della Provincia e sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, accusato di non aver affrontato il problema e di non aver individuato soluzioni.

“Studenti, lavoratori e cittadini rimangono quotidianamente a terra e sono costretti a raggiungere i luoghi di destinazione a piedi o addirittura in taxi”, affermano i due esponenti dem, secondo cui continuare a negare le criticità non permette di risolverle. Il rischio, sostengono, è che a pagare il prezzo della situazione siano soprattutto i dipendenti, a partire da autisti e meccanici.

Per il Pd, la risposta deve passare da una nuova politica del personale e da un piano di assunzioni in grado di migliorare il servizio. “Gli utenti hanno diritto a un servizio certo e regolare, i dipendenti a un lavoro dignitoso e remunerato adeguatamente. Solo con una nuova politica del personale potrà essere realizzato un piano di assunzioni tale da migliorare il servizio”, scrivono Montefiori e Baruzzo, sottolineando che per intervenire sono necessarie nuove risorse economiche.

Nel mirino finiscono i finanziamenti mancati da parte della Provincia e della Regione Liguria. “Peracchini – accusano i due segretari – ha ridotto le risorse destinate al trasporto pubblico fin dal primo mandato da sindaco e non è riuscito a ottenere dalla Regione i fondi necessari”. I dem chiamano in causa anche la giunta regionale, denunciando ancora una volta che al territorio spezzino siano stati sottratti almeno un milione di euro e ricordando il recente stanziamento di 40 milioni a favore di Amt, l’azienda del trasporto pubblico genovese.

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