La Lega in piazza Beverini con la senatrice Pucciarelli: gazebo sabato 17 ottobre

La Lega sarà presente sabato 17 ottobre in piazza Beverini alla Spezia, di fronte a Zara, con un gazebo aperto dalle 16 alle 18. All’iniziativa parteciperà la senatrice Stefania Pucciarelli, insieme ai militanti del partito, per incontrare i cittadini e illustrare le proposte e le priorità politiche della Lega.

Tra i temi indicati figurano la sicurezza, con la proposta di inviare 10mila militari nelle strade delle città, la riduzione delle tasse e la possibilità di andare in pensione a 64 anni. Al centro anche interventi contro il caro carburante, la rimozione dei vincoli europei sulla casa e sulla proprietà privata e il via libera al nucleare.

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