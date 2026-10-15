La spezzina Eleonora Sivori si laurea in Ingegneria gestionale con 110 e lode

Congratulazioni alla spezzina Eleonora Sivori, che ha conseguito la laurea in Ingegneria gestionale all’Università degli Studi di Parma con il massimo dei voti, 110 e lode.

La tesi, dal titolo “Digitalization and sustainability in supply chain management: a bibliometric analysis (2013-2025)”, è stata realizzata con la relatrice, professoressa Eleonora Bottani. I risultati del lavoro sono stati sintetizzati in un articolo scientifico che sarà presentato alla International Conference on Industry of the Future and Smart Manufacturing (ISM 2026), in programma a Padova e Venezia dal 10 al 14 novembre.

A Eleonora vanno le congratulazioni e l’affetto dei genitori, orgogliosi del traguardo raggiunto e del percorso intrapreso.

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