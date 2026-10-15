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La stagione del Circolo Fantoni riapre con la mostra personale di Roberta Signani

La stagione del Circolo Fantoni riapre con la mostra personale di Roberta Signani

Generico ottobre 2026

Il Circolo Culturale Fantoni riapre la stagione autunnale con la mostra personale di Roberta Signani. Le opere esposte appartengono ad un ciclo di lavori di due anni legato a figure geometriche regolari, da cui partire, per sviluppare altre composizioni e figure. Roberta Signani ha insegnato discipline artistiche in molti licei. Per un lungo periodo si è dedicata all’incisione e all’acquaforte per poi portare la sua continua e particolare ricerca su una base matematico-geometrica. Ha fatto importanti mostre collettive e personali, alcuni suoi lavori fanno parte della collezione del CAMeC. La mostra sarà inaugurata Sabato 17 ottobre alle ore 17 con la presentazione di Mara Borzone e sarà visitabile fino al 31 ottobre dal martedì al sabato dalle ore 15 alle ore 19. La mostra è curata da Andrea Brandi.

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