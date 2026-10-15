Il Circolo Culturale Fantoni riapre la stagione autunnale con la mostra personale di Roberta Signani. Le opere esposte appartengono ad un ciclo di lavori di due anni legato a figure geometriche regolari, da cui partire, per sviluppare altre composizioni e figure. Roberta Signani ha insegnato discipline artistiche in molti licei. Per un lungo periodo si è dedicata all’incisione e all’acquaforte per poi portare la sua continua e particolare ricerca su una base matematico-geometrica. Ha fatto importanti mostre collettive e personali, alcuni suoi lavori fanno parte della collezione del CAMeC. La mostra sarà inaugurata Sabato 17 ottobre alle ore 17 con la presentazione di Mara Borzone e sarà visitabile fino al 31 ottobre dal martedì al sabato dalle ore 15 alle ore 19. La mostra è curata da Andrea Brandi.

The post La stagione del Circolo Fantoni riapre con la mostra personale di Roberta Signani appeared first on Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com