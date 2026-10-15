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Nuova sede al porto per i Vigli del fuoco: “Edificio vuoto senza sommozzatori e nautici a tempo pieno”

Nuova sede al porto per i Vigli del fuoco: “Edificio vuoto senza sommozzatori e nautici a tempo pieno”

Paolo Lanzoni

“Abbiamo inaugurato un edificio vuoto, ora portiamoci dentro il personale specializzato”. I sindacati offrono un bagno di realismo a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo distaccamento portuale dei Vigili del Fuoco. Per come è costruito il piano degli organici, dicono in coro, le potenzialità del nuovo polo da 1.500 metri quadri su Calata Malaspina rischiano di rimanere solo sulla carta.

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