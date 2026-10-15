“Abbiamo inaugurato un edificio vuoto, ora portiamoci dentro il personale specializzato”. I sindacati offrono un bagno di realismo a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo distaccamento portuale dei Vigili del Fuoco. Per come è costruito il piano degli organici, dicono in coro, le potenzialità del nuovo polo da 1.500 metri quadri su Calata Malaspina rischiano di rimanere solo sulla carta.
Nuova sede al porto per i Vigli del fuoco: “Edificio vuoto senza sommozzatori e nautici a tempo pieno”