Parco di via Ardoino, ecco il progetto: nuovi espropri e locali sportivi negli appartamenti vuoti

Genova. Assemblea pubblica infuocata al Matitone sul progetto del nuovo parco urbano di via Ardoino a Sampierdarena, ricavato sulla copertura della galleria ferroviaria della linea merci del Campasso in fase di riattivazione. La novità, oltre alla conferma dei 16 milioni e 380mila euro stanziati con decreto del commissario straordinario di governo, è che verranno espropriati interamente (non solo chi si affaccia sulla ferrovia) i primi tre piani del condominio di via Cristofoli 9. Ma a preoccupare alcuni cittadini è la possibile promiscuità con le funzioni che verranno inserite negli appartamenti che rimarranno vuoti: locali sportivi per gli studenti del liceo Fermi, casa di quartiere e servizi sociali.

Il finanziamento rappresenta un passaggio decisivo per la realizzazione dell’intervento, consentendo al Comune di Genova di avviare le procedure espropriative e autorizzative necessarie a dare attuazione al progetto. “L’obiettivo è trasformare l’impatto dei lavori di potenziamento della linea ferroviaria Genova-Campasso in un’opportunità di riqualificazione del quartiere – spiega l’assessore alle Opere infrastrutturali e strategiche e Lavori pubblici del Comune di Genova, Massimo Ferrante – attraverso la creazione di nuovi spazi pubblici e il potenziamento dei servizi di prossimità. Ma la riqualificazione non riguarderà soltanto il verde pubblico. Il progetto punta a creare un vero e proprio sistema di servizi e luoghi di aggregazione per Sampierdarena, attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione di alcuni immobili compresi nell’area di intervento”.

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