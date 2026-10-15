Riforma dei porti, Ghio e Pastorino: “In Commissione la maggioranza boccia le proposte di enti locali e Compagnie portuali e le indicazioni dell’Anac”

“Sulla riforma dei porti preoccupa l’atteggiamento del governo: respinge emendamenti di buon senso e garanzia che rispondono alle richieste dei Comuni, delle compagnie portuali e dell’Autorità anticorruzione, mentre continua a lasciare ancora accantonate centinaia di proposte, a partire da quelle della stessa maggioranza.

La riforma dei porti continua a procedere senza una direzione chiara e senza le necessarie garanzie per i territori, il lavoro e la trasparenza.

Abbiamo presentato proposte concrete per garantire criteri trasparenti nelle procedure di reclutamento del personale di Porti d’Italia e assicurare verifiche periodiche sulla sostenibilità economica della società. Sono misure di buon senso e di rispondenza alle leggi, ma che il governo ha scelto di respingere. È particolarmente grave che siano state bocciate anche le proposte sulla trasparenza sollecitate dall’Anac in audizione: quando si parla di una società pubblica chiamata a gestire infrastrutture strategiche e risorse rilevanti, i controlli e le regole devono essere rafforzati, non indeboliti”, dichiarano i deputati Valentina Ghio e Luca Pastorino che sono intervenuti in Commissione trasporti su riforma portuale.

“Al centro dell’esame c’era l’articolo 9, uno dei passaggi più delicati dell’intero provvedimento, che istituisce Porti d’Italia Spa. Per il Pd il rischio è quello di costruire una nuova struttura centralizzata, sottraendo competenze e capacità decisionale alle Autorità di sistema portuale e allontanando le scelte strategiche dai territori. Gli emendamenti presentati dal Partito Democratico puntano a delimitare le funzioni della nuova società, salvaguardare le competenze delle Autorità portuali e garantire il coinvolgimento dei Comuni nella definizione degli obiettivi strategici. Non si può immaginare una riforma dei porti ignorando chi quei porti li amministra, ci lavora e ne vive ogni giorno le ricadute economiche e sociali. Abbiamo proposto di mantenere in capo alle Autorità di sistema portuale le funzioni operative e di garantire una rappresentanza dei Comuni portuali negli organi di governance e di introdurre un coordinamento stabile tra istituzioni centrali e locali come chiesto da Anci. Il governo, invece, sembra voler costruire un modello nel quale le decisioni si concentrano al centro e i territori rischiano di perdere voce e strumenti”, aggiungono.

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