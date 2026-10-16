Al via in corso Sardegna l’Expo dei produttori liguri tra eccellenze, proiezioni e sfide ai fornelli

Genova. È stato inaugurato oggi pomeriggio nel mercato di corso Sardegna l’Expo dei produttori liguri, la manifestazione promossa da Coop Liguria per valorizzare le produzioni locali, con appuntamento dal 16 al 18 ottobre. Presenti al taglio del nastro, tra gli altri, il vicesindaco Alessandro Terrile, l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante, il presidente del Municipio Bassa Valbisagno Fabrizio Ivaldi insieme al presidente di Coop Liguria Roberto Pittalis.

La galleria commerciale, la corte interna all’aperto dell’ex mercato della frutta e della verdura di Genova e parte di corso Sardegna ospitano 73 produttori da tutta la regione, pronti a mettere in mostra, raccontare, far degustare e vendere i propri prodotti di eccellenza. L’iniziativa punta a dare visibilità alle imprese locali, secondo la politica di Coop Liguria.

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