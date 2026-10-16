Albenga in Europa, Radiuk: “Il futuro dei territori si costruisce partecipando”

Albenga. ​Portare le esigenze del territorio nel confronto europeo e conoscere strumenti e opportunità utili alle amministrazioni locali. È questo il senso della partecipazione del consigliere comunale Raiko Radiuk, componente della rete EU Local Councillors, alla Settimana europea delle regioni e delle città, svoltasi a Bruxelles dal 12 al 14 ottobre. La permanenza è proseguita il 15 ottobre con un approfondimento sul New European Bauhaus e sulla riqualificazione degli spazi urbani.

L’iniziativa, promossa dalla Commissione europea e dal Comitato europeo delle regioni, ha riunito amministratori, esperti e rappresentanti istituzionali per condividere esperienze e affrontare le principali sfide dei territori.

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