Chiavari: Canepa-Messuti, scelta difficile per la candidatura a sindaco

La tensione nella maggioranza per la scelta del candito sindaco di “Avanti Chiavari” potrebbe essersi acuita dopo l’ultima riunione del gruppo in cui sarebbe emersa con determinazione la volontà del vicesindaco Michela Canepa, vedova Di Capua, di candidarsi sindaco alle elezioni nella primavera 2027. Ciò avrebbe scatenato il disappunto del sindaco Federico Messuti intenzionato a correre per il secondo mandato. Lo “scontro” avrebbe prodotto una rottura che neppure l’arbitro Antonio Segalerba sarebbe riuscito al momento a ricomporre

E corrono altre voci: l’assessore Gianluca Ratto sarebbe intenzionato a candidarsi sindaco sorretto da Fratelli d’Italia e Forza Italia; giustificherebbe la scelta, che sottrarrebbe voti ad “Avanti Chiavari”, dicendo che al ballottaggio farà confluire i suoi voti sul candidato di Segalerba. Le voci dicono ancora che Canepa, se non sarà candidata sindaco si ritirerà e che Messuti potrebbe dimettersi; ciò provocherebbe, sia pure per pochi mesi, il commissariamento del Comune.

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