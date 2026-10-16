Chiavari, il comune chiarisce: “Nessuna crisi, decideremo entro marzo”

Arrivano chiarimenti da parte dell’amministrazione comunale di Chiavari in merito alla presunta crisi in corso all’interno della giunta: “La squadra di Avanti Chiavari conferma il proprio sostegno al sindaco Federico Messuti e a tutta la Giunta, riconosce il lavoro svolto in questi anni, che ha portato risultati importanti per la città che è cresciuta ed è sempre più bella”.

Il tema caldo sono ovviamente le elezioni del 2027 in cui bisognerà vedere come si presenterà l’attuale amministrazione per quanto riguarda il programma ma soprattutto il candidato a sindaco: “Da metà gennaio il movimento civico avvierà il confronto con i cittadini e con tutti coloro che hanno a cuore lo sviluppo di Chiavari, per definire il programma dei prossimi dieci anni. In questo percorso si discuterà anche della candidatura a Sindaco: potrà essere confermato Federico Messuti oppure potrà essere individuata un’altra figura, sulla base delle valutazioni del gruppo e anche di eventuali sondaggi di gradimento. Chi guiderà la squadra avrà l’onore e l’onere di portare avanti il programma. La pluralità di visioni e la capacità di rinnovarsi e adattarsi velocemente ai cambiamenti sono valori di Avanti Chiavari. Per questo il movimento intende continuare ad allargare la propria squadra, accogliendo nuove persone e il contributo positivo di ciascuno”.

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