Educazione alla legalità, Giovanni Impastato ospite a Carcare e Cengio per incontrare alunni e cittadini

Valbormida. Proseguono nel savonese gli incontri di educazione alla legalità e alla giustizia sociale e mercoledì 21 ottobre saranno presenti Giovanni Impastato e Felicia Vitale. Da diversi anni Libera Savona ha l’onore di promuovere sul territorio la testimonianza del fratello di Peppino, giornalista ucciso dalla mafia nel 1978, impegnato nella promozione dei valori della legalità.

La proficua vicinanza delle Istituzioni e delle comunità della Valbormida trova da sempre riscontro nella costante partecipazione della cittadinanza e degli Istituti Scolastici al progetto di educazione alla giustizia sociale “Per questo mi chiamo Giovanni”.

“La mafia uccide, il silenzio pure”: in una frase così lapidaria è racchiuso il significato della sensibilizzazione di Impastato che da anni porta in tutta Italia. In occasione della sua presenza in Liguria, Giovanni sarà accompagnato dalla moglie, Felicia Vitale, testimone diretta delle vicende storiche ed umane della famiglia Impastato a Cinisi. Felicia sta presentando in tutta Italia la sua opera libraria “Da Felicia a Felicia”, un testo che offre una preziosa prospettiva femminile e civile sul valore della memoria e dell’impegno istituzionale.

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