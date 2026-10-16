Ericsson, lavoratori in assemblea: “Dall’azienda ricevuti solo dei no”. La Cgil: “Genova è con noi”

Genova. Si è svolta in un clima di forte preoccupazione l’assemblea pubblica agli Erzelli organizzata oggi da Slc Cgil sulla vertenza Ericsson. Dopo gli annunci del governo, smentiti il giorno dopo dalla multinazionale svedese, i 131 esuberi restano tutti sul tavolo con l’unica attenuante della volontarietà sulla quale si basano al momento le fuoriuscite. D’altro canto i lavoratori incassano ancora una volta l’appoggio bipartisan di istituzioni ed esponenti politici genovesi.

“Abbiamo chiesto all’azienda una serie di misure per limitare i danni tra le quali scivoli per accompagnare chi lo desidera al pensionamento e l’allungamento della scadenza della procedura oltre il 31 dicembre, ma abbiamo ricevuto solo dei no – dichiarano dalla Slc Cgil -. È evidente che l’azienda ha intenzione di chiudere in modo unilaterale questa partita e nel peggior modo possibile“.

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