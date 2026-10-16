Fermato in centro con oggetti atti allo scasso e denunciato dalla Polizia

Un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato dopo essere stato trovato in possesso di alcuni oggetti atti allo scasso. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 15 ottobre, in via Gaeta nel centro della Spezia, dove una pattuglia della Squadra Volante, impegnata nei consueti servizi di controllo del territorio, ha fermato il cittadino straniero per un accertamento. Durante il controllo gli agenti hanno rinvenuto un cacciavite lungo 21,5 centimetri e uno scalpello di 27 centimetri, strumenti per i quali l’uomo non avrebbe fornito una giustificazione plausibile. Dagli ulteriori accertamenti è emerso che il soggetto, ben conosciuto dalle forze di polizia per numerosi precedenti legati a reati contro il patrimonio, non risulterebbe svolgere alcuna attività lavorativa. Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno quindi proceduto alla denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato prevista dall’articolo 707 del Codice penale, relativo al possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli da parte di soggetti nelle condizioni indicate dalla norma.

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