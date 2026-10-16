Il presidio “Se vogliamo la pace prepariamo la pace” fa duecento: “Traguardo importante che dimostra sensibilità di tante realtà attive in città”

Il presidio “Se vogliamo la pace prepariamo la pace”, promosso dalla Rete spezzina pace e disarmo, si appresta a toccare la sua 200ma volta: avverrà lunedì prossimo, 19 ottobre, alle 17.00, in piazza Mentana. “Difesa civile non armata e nonviolenta, obiezione alla guerra, economia di Pace!” il titolo della 200ma volta dell’iniziativa.

“Il 200° appuntamento in piazza Mentana è un traguardo importante che annunciamo con orgoglio perché dimostra la sensibilità di tante associazioni e realtà attive nella nostra città nella promozione della pace e del disarmo: il nostro presidio è infatti in piazza, quasi interrottamente, ogni lunedì dal febbraio del 2022, subito dopo l’attacco militare russo all’Ucraina – si legge in un comunicato diffuso dalla Rete spezzina pace e disarmo -. In questi presidi abbiamo fatto conoscere e sostenuto molte campagne e iniziative promosse dalla Rete italiana pace e disarmo di cui siamo parte. In particolare dallo scorso aprile abbiamo diffuso la campagna ‘Un’altra difesa è possibile’ per la raccolta di firme sulla proposta di legge di iniziativa popolare per istituire un Dipartimento della Difesa civile non armata e nonviolenta. Proposta che ha ampiamente superato il quorum delle 50mila firme: un risultato non scontato considerato il totale oscuramento da parte dei maggiori organi di informazione nazionale. Le reti promotrici (Rete italiana Pace e Disarmo, Sbilanciamoci e Cnesc) si sono già attivate affinché la proposta di legge venga presto incardinata nelle competenti commissioni per la discussione in Parlamento”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com