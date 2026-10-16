Incendio in una darsena ad Ameglia, fiamme su alcune imbarcazioni: chiuse porte e finestre per precauzione

Un incendio ha interessato in serata alcune imbarcazioni in una darsena in località Falaschi, nella zona di Ameglia Cafaggio. Sul posto si sono portate le squadre di soccorso, impegnate nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell’area.

Il Comune di Ameglia invita, a scopo precauzionale, i residenti nelle aree limitrofe e nelle zone potenzialmente interessate dalla dispersione dei fumi a mantenere chiuse porte e finestre fino al completamento delle verifiche da parte delle autorità competenti e degli enti preposti.

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