L’asilo nido di Levanto è stato accreditato da Regione Liguria

Il Nido d’infanzia “Giacomo Matteotti” di Levanto è stato accreditato dalla Regione Liguria a seguito della verifica dei requisiti di qualità previsti dalla normativa. Nei giorni scorsi la Commissione tecnica di valutazione ha effettuato l’audit presso il Nido e ha verificato il possesso dei requisiti di qualità richiesti. La verifica si è svolta attraverso la visita alla struttura, l’osservazione diretta della messa in pratica della documentazione pedagogica e l’analisi della documentazione. Ciò ha consentito di accertare il raggiungimento di tutte le dimensioni di qualità previste dall’audit. Nel report finale, la Commissione ha sottolineato, in particolare, le eccellenze raggiunte nella realizzazione della qualità negli spazi messi a disposizione del servizio educativo e nelle attività proposte a bambine e bambini. Un risultato che è stato costruito dall’équipe educativa, composta da coordinatrici, educatrici ed ausiliarie, impegnate quotidianamente nella creazione delle condizioni migliori per la crescita e il benessere delle bambine e dei bambini frequentanti. Un importante riconoscimento per il Comune di Levanto che, grazie all’impegno e alle risorse investite, ha reso possibile la realizzazione di questo fondamentale servizio per le famiglie del territorio. E per le cooperative Lindbergh e Cocea che gestiscono educativamente il Nido. Il Nido di Levanto può ospitare 21 tra bambine e bambini in una fascia d’età dai 3 mesi ai 3 anni con un orario, dal lunedì al venerdì, dalle 08:00 alle 16:00.

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