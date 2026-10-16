“Per le guerre miliardi, per le scuole briciole”, gli studenti tornano a manifestare per le strade cittadine

In contemporanea con quanto avviene a Genova, oltre trecento studenti questa mattina in un corteo partito da piazza Brin hanno manifestato aderendo allo sciopero indetto da Opposizione studentesca di alternativa (Osa). In testa al corteo, che si è mosso partendo dalla medesima piazza dove domenica era stato organizzato un pranzo sociale contro guerra e caro vita, lo striscione recita “Studenti contro guerra, razzismo e scuola caserma”, rilanciando lo sciopero generale del 30 ottobre. Numerosi i cartelli antimilitaristi ma anche quelli contro la discriminazione sessuale e di stimolo al tema ambientale. Il corteo, accompagnato come di consueto dalle forze di polizia, si è mosso compatto intorno alle 10 immettendosi in Corso Cavour e seguendo le direttrici del centro città con termine previsto in Piazza Europa. Cori anche contro la premier Giorgia Meloni e le politiche del governo nazionale.