Rapallo: “Così, se fossi sindaco, risolverei i problemi viari della città”‘

Armano Ezio Capurro, docente universitario emerito, imprenditore, ex consigliere regionale, ex sindaco di Rapallo, torna su un tema a lui caro.

Spiega: “Premetto, come dimostrano i recenti fatti verificatisi nel Savonese, che inquinano più le discariche, rispetto ad un inceneritore che non inquina. Tanto che Montecarlo, con un’estensione territoriale inferiore a quella di Rapallo, ne ha costruito uno. L’inceneritore non spaventa nessuno tanto è vero che gli appartamenti a Montecarlo valgono 40.000 euro a metro quadrato. Rapallo non ha inceneritore e le case, a confronto del principato monegasco, non valgono nulla”

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