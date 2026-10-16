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San Lazzaro Lunense da una capolista all’altra, dopo l’Arcola Garibaldina ora c’è i l Bruborglux

San Lazzaro Lunense da una capolista all’altra, dopo l’Arcola Garibaldina ora c’è i l Bruborglux

San Lazzaro Lunense

Da una capolista all’altra, dopo aver ceduto con dignità all’Arcola Garibaldina in casa domenica scorsa, il San Lazzaro Lunense fa visita nel weekend imminente al Bruborglux (che con gli arcolani è co-capolista nel Girone D della Prima categoria ligure) per la 4.a giornata di campionato. Tuttavia mister Alberto Fregoso appare tutt’altro che demoralizzato: “Contro la co-capoclassifica – afferma l’allenatore sanlazzarese all’antivigilia – che pur è squadra attrezzata per vincere questo campionato, abbiamo fatto tutta la nostra partita per l’intero primo tempo, nel secondo non stava andando diversamente sennonché ci si è messa quell’autorete; poi abbiamo anche sfiorato il pareggio… invece in tempo di recupero è arrivato il raddoppio degli avversari”.
Da parte sua la squadra B, nel Girone F di Seconda categoria, riceve il Romito Magra.

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