Sanità: il sindaco di Albenga chiede un incontro con Russo, Lambertini e De Vincenzi

Albenga. In vista della prima riunione della Conferenza dei Sindaci di ATS Liguria, il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha scritto ai sindaci del territorio savonese referenti del territorio savonese presso ATS, chiedendo la disponibilità a un incontro ad Albenga per condividere le principali istanze e criticità che interessano la città, i Comuni limitrofi e l’entroterra.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “La Conferenza dei Sindaci è chiamata a confrontarsi su questioni che riguardano l’intero territorio e che incidono direttamente sulla vita dei cittadini. È quindi fondamentale che le esigenze di tutti i comprensori siano conosciute e tenute in considerazione, indipendentemente dalla presenza diretta dei singoli Comuni nell’organismo. In questi anni abbiamo seguito con particolare attenzione le tematiche legate alla sanità regionale, mantenendo un dialogo costante con le associazioni e i comitati impegnati su questi temi e facendoci promotori di numerose iniziative e battaglie a tutela dell’intero comprensorio. Lo abbiamo fatto con posizioni chiare e coerenti, coinvolgendo cittadini e amministrazioni comunali e assumendo, quando necessario, un ruolo di impulso e coordinamento delle istanze del territorio”.

» leggi tutto su www.ivg.it