Savona, Vaccarezza incontra il nuovo Questore: “Sicurezza bene comune, fondamentale la collaborazione tra istituzioni”

Savona. Si è svolto nella giornata di oggi un incontro istituzionale tra il Consigliere Regionale Angelo Vaccarezza e il nuovo Questore di Savona, il Dottor Gaspare Calafiore. Un momento di confronto fondamentale per fare il punto sulle priorità della sicurezza e della legalità in tutta la provincia savonese.

“La sicurezza è un bene comune che si costruisce giorno dopo giorno attraverso la collaborazione sinergica tra istituzioni, il rispetto della legalità e l’ascolto attento delle reali esigenze di ciascun comune del nostro territorio” ha commentato Vaccarezza.

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