Scuola: corteo, sit-in e irruzione nell’aula magna dell’università

Un corteo in centro e in un sit-in davanti alla prefettura. Uno degli scenari della protesta della scuola svoltasi oggi a Genova con una larga rappresentanza di studenti del Levante.

E nel pomeriggio clamorosa iniziativa degli universitari del collettivo “Cambiare rotta”. Hanno fatto irruzione nell’aula magna interrompendo il convegno: “Innovare per progettare il futuro”. Era prevista la presentazione di un progetto per il campus universitario agli Erzelli. In uno striscione la sintesi della protesta: “Caro vita, guerra e precariato, ma quale campus Erzelli? Gli studenti sono la priorità. Il 30 e 31 ottobre sciopero generale”.

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